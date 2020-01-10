РИАМО – 10 янв. Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров объявил о планах по созданию «Партии прямой демократии» для участия в региональных и парламентских выборах, пишет газета «Коммерсант».

По словам Макарова, уже в этом году «Партия прямой демократии» собирается выдвинуть своих кандидатов в региональных парламентах, а в случае успеха – побороться за места в Госдуме на выборах в 2021 году.

«Учредительный съезд запланирован на 5 марта. В оргкомитет, помимо Вячеслава Макарова, войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков», - говорится в материале.

Макаров рассказал, что изначально в партию пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний. Особенностью партии станет мобильное приложение на основе Blockchain, предназначенное для голосования ее членов.

В России в World of Tanks ежедневно играют около 3 миллионов пользователей. Разработчик и владелец игры - белорусская IT-компания Wargaming.Net, зарегистрированная на Кипре. Она также известна тем, что поддерживает военно-исторические музеи в разных странах.

По словам источника в российской игровой индустрии, компания Wargaming обладает влиянием, далеко выходящим за рамки IT-сферы.