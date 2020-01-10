РИАМО - 10 янв. Принц Гарри и его жена Меган Маркл намерены как можно скорее отделиться от королевской семьи, что может занять несколько дней, а не недель, сообщает Газета.ru.

Сотрудникам, которые работают во дворце, поручили как можно скорее подготовить уход супругов из королевской семьи и оставление ими своих постов.

«Ожидается, что это займет дни, а не недели», - говорится в материале.

Королевская семья, в том числе Елизавета II, была обеспокоена таким решением пары.

Принц Гарри и Меган Маркл ранее объявили о своем намерении отказаться от королевских обязанностей. Пара пообещала, что будет продолжать поддерживать Елизавету II, но хочет больше времени проводить с сыном в Северной Америке.