РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 янв. Сдать натуральные ели на переработку можно в двух пунктах в Королеве с 15 января, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Королеве вместе со всем Подмосковьем 15 января при поддержке губернатора региона начнется экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке», в рамках которой жители смогут сдать живые ели на переработку.

«Специальные площадки, на которых можно оставить елочку, будут оборудованы по следующим адресам: микрорайон Юбилейный, улица Героев Курсантов, дом №12 и проспект Королева, дом №10», – говорится в сообщении.

Деревья из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку. Щепу планируют использовать для компоста при посадке новых елей в рамках акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы», в которых Королев традиционно принимает активное участие.