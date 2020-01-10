РИАМО - 10 янв. Журнал Forbes назвал имена двух российских бизнесменов, ставших новыми долларовыми миллиардерами, это Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Газета.ru.

Тимашев и Баронов основали стартап Veeam Software, который продают американскому фонду Insight Partners за 5 миллиардов долларов.

«Благодаря этой сделке основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами», - говорится в материале.

По плану, завершение сделки пройдет в первом квартале 2020 года, после чего бизнесмены уйдут из совета директоров Veeam.

Предприниматели состояли в рейтинге 200 самых богатых россиян с 2017 года. В прошлом году их состояние по отдельности оценивалось в 700 миллионов долларов.