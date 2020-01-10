11 января исполняется 60 лет Центру подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке. Юбилей отметит и сам поселок – легендарное место, откуда «вышел» первый отряд космонавтов, где жил первый космонавт планеты Юрий Гагарин и по сей день тренируются будущие покорители космоса. Корреспондент РИАМО собрала интересные факты о Звездном городке.

На картах не значился

Звездный городок не всегда был звездным. Поселок возник вокруг Центра подготовки космонавтов (ЦПК) в 1960 году и поначалу назывался Зеленый, Щелково-14 и лишь позже получил более поэтичное и символичное название – Звездный. После смерти Брежнева поселок недолго носил его имя и назывался Звездным городком имени Л. И. Брежнева.

В эпоху СССР это был засекреченный военный городок с пропускным режимом, который даже не значился на картах и дорожных указателях, а единственный автобус до конца 80-х не вносился в официальное расписание. В 2009 году, когда ЦПК перешел из ведения Минобороны к Роскосмосу, Звездный городок перестал быть военным и получил статус ЗАТО – закрытого административно-территориального образования и стал самостоятельным муниципалитетом (ранее входил в Щелковский район Подмосковья).

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Только по пропуску

Просто так попасть в Звездный городок не получится – он все так же закрыт для обычных посетителей без экскурсий. Чтобы отправиться на экскурсию в Центр подготовки космонавтов, нужно заранее подать индивидуальную или групповую заявку – для граждан РФ срок рассмотрения занимает не менее 14 дней, а иностранцам придется ждать 45 дней. Организовать экскурсию можно как самостоятельно, так и через турагентства, предлагающие разные вариации туров.

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Необычные экскурсии

На территории Центра подготовки космонавтов расположено множество интересных объектов и тренажеров, многие из которых можно не только увидеть, но опробовать на себе, достигнув 18 лет и не имея противопоказаний по здоровью.

Так, в списке услуг ЦПК по элементам программы подготовки кандидатов в космонавты есть ознакомительное вращение в центрифуге (около 64 тысячи рублей за 3 минуты) и дегустация космической еды (около 15,5 тысяч рублей на группу из шести человек). Также можно примерить на себя настоящий скафандр, потренироваться на виртуальном тренажере стыковки или пройти групповое занятие на макете орбитальной станции МИР. Из более простых и экономичных занятий – лекции в планетарии и мультимедийная викторина в Космодоме.

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Полеты в невесомости

Пресс-служба ЦПК, фото ЦПК и Армена Гаспаряна (ПАО «Ил»)

Для настоящих фанатов космоса организуются полеты в самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК в условиях кратковременной невесомости. Этот эффект создается за счет резкого старта и снижения самолета и длится всего 25-28 секунд. За это время будущим космонавтам нужно успеть отработать важные навыки, необходимые для работы в космосе, например, снять и надеть скафандр. Салон внутри имеет мягкую обшивку, чтобы предотвратить возможные травмы. Старты производятся на аэродроме Чкаловский. Для туристов такой аттракцион обойдется примерно в 250 тысяч рублей с человека, включая медосмотр и специальную подготовку. Зато на выходе вы получаете сертификат от Центра о том, что побывали в невесомости.

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Звезды в Звездном городке

Фото, сайт kinopoisk

Кстати, побывать на такой тренировке, правда, не за свой счет, довелось и некоторым российским актерам. Так, при подготовке к съемкам фильма «Салют-7» (2017) Владимиру Вдовиченкову и Павлу Деревянко пришлось испытать настоящую невесомость в самолете-лаборатории ИЛ-76.

«Нам нужно было пройти этот маневр 10 раз. Я прошел три раза, Паша – два. Потом нам стало плохо», - рассказал Вдовиченков «Российской газете».

В другой отечественной космической драме «Время первых» с Константином Хабенским (Павел Беляев) и Евгением Мироновым (Алексей Леонов) о первом выходе человека в открытый космос актеры и члены съемочной группы много времени провели в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, хотя снимать здесь им все-таки не разрешили.

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Космический хлеб

В Звездном городке не одно десятилетие разрабатывали космический рацион. Например, хлеб нужно упаковывать в пластиковые пакеты маленькими буханочками. Причем он не должен крошиться и иметь компактный размер, чтобы можно положить в рот целиком. При этом далеко не вся еда находится в тюбиках. Творог, салаты и другие блюда сегодня упаковывают в вакуумные пакеты.

Гагарин-экскурсовод

В 1967 году в Звездном городке открылся музей для многочисленных подарков советским космонавтам. Первые посетители могли похвастаться тем, что экскурсию им проводил сам Юрий Гагарин, который про космос на тот момент знал больше любого землянина. В экскурсионной группе у первого космонавта были гости из 82 стран мира. На данный момент в музее собрано более 21 тысячи экспонатов, но в залах представлена лишь малая часть из них. В том числе теплозащитный костюм полетного скафандра Гагарина, его парадный мундир и награды.

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Гагарин с ромашками

На территории Звездного городка есть памятник первому космонавту Земли – Юрию Гагарину. Он прожил здесь два года вместе со своей супругой Валентиной в одной из многоэтажек. С памятником связана забавная легенда. При установке возник вопрос, как его разместить: лицом к дороге или к дому, в котором жил космонавт? Сложно было угодить всем: и туристам, и супруге первого космонавта Валентине, которая продолжала жить в Звездном городке после его гибели. Из положения вышли интересным образом. Памятник поставили все-таки спиной к дому, но в руку, которую космонавт держит за спиной, вложили букет бронзовых ромашек.

Звездное озеро

Есть в Звездном городке еще одна достопримечательность – рукотворное озеро, выкопанное самими космонавтами. Изначально водоема на территории поселка не было, но что же это за идеальный городок, если в нем нельзя сходить на рыбалку или просто посидеть на берегу? Созданием озера собственноручно занимались Юрий Гагарин и Алексей Леонов.

Раз в космосе – и на пенсию

К полету будущие космонавты готовятся около 10 лет. Кандидат может так и остаться кандидатом, но в среднем космонавт, дождавшийся своего звездного часа, летает в космос дважды. На пенсию он может уйти сразу после первого полета (в каком бы возрасте это ни произошло), либо после 10 лет стажа в отряде космонавтов.