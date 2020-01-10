РИАМО - 10 янв. На докупку квартир с большим числом жилых комнат, а также на приобретение отдельных квартир, в Московский фонд реновации жилой застройки поданы 474 заявки, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Уже оформлены договоры на докупку с 428 заявителями. У специалистов фонда в работе остается 46 запросов от граждан, желающих воспользоваться правом улучшить свои жилищные условия с гарантированной десятипроцентной скидкой», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что за участниками программы реновации сохраняется указанная скидка в течение двух лет, ей можно воспользоваться в любое время для приобретения квартиры в любом районе Москвы, где находится реновационный дом, но приобретаемая общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров.

По словам Левкина, многие граждане, которые хотят воспользоваться докупкой, намерены использовать собственные средства. Также можно воспользоваться заемными средствами, материнским капиталом, жилищными субсидиями и государственными жилищными сертификатами.

В августе 2017 года программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов. Сейчас для ее реализации подобрана 431 стартовая площадка.