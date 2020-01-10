РИАМО - 10 янв. Вечером в пятницу произойдет полутеневое затмение Луны, которое можно будет наблюдать на всей территории России, у жителей Московского региона есть вероятность увидеть это явление, так как погода будет облачной, но с прояснениями, сообщила РИАМО в пятницу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Прояснения в облаках возможны только с 21:00 до 00:00 сегодня, то есть совершенного ясного неба мы не ожидаем, но, тем не менее, просветы в облаках в предстоящую ночь возможны», - сказала Позднякова.

Полутеневое затмение Луны состоится с 20:08 10 января до 00:12 11 января по московскому времени. Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты. Луна почти полностью погрузится в земную полутень на 0,92 своего диаметра. При условии благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение нижнего (южного) края лунного диска. Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени.