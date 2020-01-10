РИАМО – 10 янв. В России наблюдается аномально теплая погода из-за того, что не сформировалась мощная зона высокого давления, или «сибирский максимум», сообщает РИА Новости.

«Обычно он («максимум» - ред.) образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона «держит» теплый воздух, и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию», – сказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, антициклон в этом году не сформировался над Сибирью, а находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья.

«Поэтому у нас на юге Бурятии и минус 25, и минус 30, а циклоны движутся свободно через Урал, неся с собой атлантическое тепло, а весь холод идет не над Сибирью, а в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов», – отметил синоптик.

Теплая погода сформировалась благодаря идеальному стечению обстоятельств: обширная холодная зона сталкивается с теплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая на своем пути препятствий.

Среднесуточная температура в ближайшие десять дней будет соответствовать климатическим показателям только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки. На остальной территории страны температура превысит норму на 4-12 градусов. На 8-10 градусов выше нормы будет на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала.