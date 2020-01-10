РИАМО - 10 янв. Московские областное управление ФАС России вынесло в отношении ООО «Регион-инвест» постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении фирмы в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых управлением ЖКХ администрации Богородского городского округа и администрацией городского округа Балашиха.

«Московское областное УФАС признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ», – говорится в материале.