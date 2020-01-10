РИАМО – 10 янв. Банк России отозвал лицензию у столичного Нэклис-Банка, он занимал 249 место в банковской системе РФ, сообщает в пятницу Газета.ru.

«По данным ЦБ, Нэклис-Банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов и проводил операции, имеющие признаки вывода активов», — говорится в сообщении.

Банк занимал 249-е место в банковской системе РФ. Он является участником системы страхования вкладов.

Через офшоры Нэклис-Банк принадлежит Наталье Касперской.

Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию>>