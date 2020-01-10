РИАМО - 10 янв. Вечером 10 января и в ночь на 11 января состоится полутеневое затмение Луны, доступное для наблюдения на всей территории России, сообщается на сайте Московского планетария.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок.

«Продолжительность предстоящего затмения составит 4 часа 4 минуты. Луна почти полностью погрузится в земную полутень на 0,92 своего диаметра. При условии благоприятной погоды можно будет наблюдать небольшое потемнение нижнего края лунного диска», – говорится в сообщении.

Затмение начнется в 20:08, максимальное погружение в полутень Земли произойдет в 22:10. Завершится затмение в 00:12. Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени.