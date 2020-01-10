РИАМО - 10 янв. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро сопроводили свыше 4 тысяч пассажиров с детьми на новогодние елки и другие праздничные мероприятия с начала декабря 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Из-за повышенного спроса на услуги ЦОМП в среднем к работе привлекали около 100 инспекторов в день. В праздничный период они обеспечили комфортное передвижение свыше 8,5 тысяч человек.

«Самыми популярными пунктами назначения стали кремлевская елка на станции «Александровский сад» и праздничные мероприятия на станциях «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Выставочная», – говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь инспекторы дежурили на 15 станциях, расположенных возле площадок, где проходили праздничные гулянья.