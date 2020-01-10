РИАМО - 10 янв. В подмосковном Солнечногорске полицейские задержали двоих ранее судимых местных жителей 37 и 39 лет, подозреваемых в совершении кражи пуховиков из местного спортивного магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В примерочной злоумышленники кусачками сняли защитные магнитные датчики с двух понравившихся пуховиков, после чего надели их на себя, а сверху – свои куртки. Таким образом мужчины покинули магазин без оплаты товара и скрылись.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, в этот же день полицейские установили и задержали двоих подозреваемых. В ходе обыска квартиры одного из задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли ранее похищенные вещи», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчин отпустили под подписку о невыезде.