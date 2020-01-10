РИАМО - 10 янв. Московский зоопарк с 1 января принимает не распроданные в новогодние праздники ели и сосны, хвоя является полезной добавкой в рационе некоторых животных, а другие обитатели зоосада смогут поточить когти о стволы деревьев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С каждым годом число предпринимателей, желающих передать новогодние деревья в дар обитателям зоосада, а не выбросить их на свалку, растет. С 1 января в зоопарк уже поступило полторы тысячи елей и сосен, которые не нашли своих покупателей. Наши животные очень рады таким подаркам», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Многие обитатели зоопарка с удовольствием едят ветви елей и сосен. Например, такому десерту будут рады винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпака. Снежные барсы, восточноевропейские рыси, львы, пумы, амурские тигры, дальневосточные леопарды, камышовые коты и дальневосточные лесные кошки используют деревья в качестве когтеточек. Слонам нравится играть с ними, а голубые бараны, дагестанские туры и овцебыки чешут свои рога о стволы.

Деревья будут принимать до 15 января. Чтобы узнать, как передать ели и сосны в зоопарк, нужно позвонить по номеру +7 (916) 520-27-24. Передать деревья могут только юридические лица – такое ограничение необходимо для безопасности обитателей зоопарка.