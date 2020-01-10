РИАМО - 10 янв. С 1 февраля в Южном и Юго-Западном административных округах столицы начнут действовать новые правила проезда грузовых автомобилей массой свыше 2,5 тонн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так называемый грузовой каркас – это список улиц, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2,5 тонн. Такое решение позволит снизить уровень шума и число ДТП, а также уменьшить количество вредных выхлопов.

«В грузовой каркас войдут крупные улицы, расположенные вдали от жилых районов и образовательных учреждений. Чтобы попасть в жилую зону, грузовым автомобилям потребуются документы, подтверждающие обоснованность въезда», – отмечается в материале.

В тех районах города, где грузовой каркас уже действует, число грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%.

Ранее ЦОДД провел опрос, в ходе которого 61% респондентов высказали мнение, что грузовой каркас снизит уровень шума в жилой застройке. Еще 62% рассчитывают, что он улучшит экологию.