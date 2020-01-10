РИАМО - 10 янв. Более 128 тысяч москвичей сегодня находятся на надомном социальном обслуживании, с 2020 года подать заявление на соцобслуживание на дому можно в центрах госуслуг «Мои документы» без привязки к месту жительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежегодно на обслуживание на дому подают заявления около 30 тысяч москвичей. С января жители могут оформить услугу в центрах «Мои документы», что сделает ее получение комфортнее», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что эту услугу будут оказывать по единому стандарту — семь дней в неделю с 08:00 до 20:00 в одном месте, где также можно оформить другие документы, воспользоваться расширенным набором дополнительных сервисов.

Сегодня на надомном обслуживании находятся более 128 тысяч москвичей. Их регулярно навещают соцработники — они сопровождают подопечных на прогулку, помогают им с доставкой продуктов питания, а также с уборкой и приготовлением пищи.