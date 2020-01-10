РИАМО - 10 янв. Более 26 тысяч учащихся 9-11 классов школ Москвы примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады, соревнования проводятся по 24 предметам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичные школьники прочно удерживают лидирующие позиции в российских и международных соревнованиях. При этом число школ, которые готовят победителей и призеров олимпиад, за последние годы в разы выросло.

«Если в 2010 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики из 74 школ завоевали 278 дипломов победителей и призеров, то в 2019 году ученики из 228 школ Москвы получили 946 дипломов призеров и победителей. Это 55 процентов от общего числа награжденных. Мы надеемся, что и в этом году московские школьники покажут блестящий результат, желаем им успехов», – сказала Ракова.

Первой пройдет олимпиада по французскому языку, а в ближайшее время состоятся состязания по русскому языку, обществознанию и информатике. Этап завершится 22 февраля олимпиадами по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.

Заключительный этап пройдет в марте-апреле 2020 года – на него пригласят ребят, успешно справившихся с заданиями регионального этапа.