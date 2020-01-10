РИАМО - 10 янв. Специально для молодоженов столичные ЗАГСы перейдут на особый режим работы в красивые даты февраля, сыграть свадьбы 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020 планируют более 1,4 тысячи пар, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Из-за большого количества обращений граждан мы откроем дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и проведем торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля. Обычно в будни торжественная регистрация проходит только во Дворцах бракосочетания, но мы пошли навстречу молодоженам и решили открыть больше площадок», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что более 800 заявлений подали на 20 февраля, что равноценно числу свадеб в летний выходной.

На 22 февраля в ЗАГСы было подано более 440 заявлений, а на 2 февраля — более 160 заявлений. 2 февраля первая пара молодоженов зарегистрирует брак в 00:30.

Ракова напомнила, что в Рождество и другие праздничные дни в столице работали три дворца бракосочетания, свадьбы там сыграли около 110 пар. Половину браков зарегистрировали в Рождество.