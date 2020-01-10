РИАМО - 10 янв. В Московской области проверили свыше 500 магазинов «Перекресток» и «Пятерочка» из-за анонимного электронного письма о минировании, взрывных устройств не обнаружили, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Днем 9 января на электронную почту Черемушкинского суда Москвы поступило электронное письмо с угрозой минирования супермаркетов «Перекресток» и магазинов «Пятерочка» на территории Подмосковья.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий проверено 504 объекта: супермаркеты «Перекресток» – 60 объектов; магазин «Пятерочка» – 444 объекта. В 19:10 поиск взрывчатых веществ и подозрительных предметов завершили, вызов ложный», – говорится в сообщении.

Эвакуация посетителей и персонала не проводилась.