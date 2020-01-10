РИАМО - 10 янв. На территории Рузского округа Подмосковья обнаружили артиллерийский снаряд и боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Девятого января в 12:50 поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Рузский округ, в карьере между деревнями Михайловское и Федчино», - говорится в сообщении.

Также 9 января в Рузском округе в лесном массиве в 3 километрах от деревни Макеиха был найден боеприпас времен ВОВ.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Рузского округа.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса» в пятницу.