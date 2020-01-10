РИАМО - 10 янв. В Подмосковье и Москве в пятницу при облачной погоде существенных осадков не ожидается, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, такая погода является некомфортной по влиянию на самочувствие, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 80%.

«Погода в столичном мегаполисе, по медицинской оценке и по влиянию на самочувствие, сохраняется некомфортной с выраженным биотропным эффектом. Такие погодные условия, нехарактерные для зимних месяцев, сохраняются уже довольно длительное время, метеочувствительные люди не могут адаптироваться, происходит нарушение биологических ритмов, снижение функциональных резервов организма, ухудшается общее состояние, превалируют вегетативные нарушения нервной системы, снижаются обменные процессы», - добавляется в материале.

Кроме того, в группе риска оказываются люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, обостряются болезни суставов. Необычные для зимы погодные условия также могут сказаться на самочувствии и настроении практически здоровых и неметеозависимых людей.