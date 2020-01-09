РИАМО - 9 янв. Контактный зоопарк «Живой уголок» в столичном парке «Сокольники» закрыли после сообщений о животных, которых выгуливали в новогодние праздники на поводке, несмотря на толпы людей и салюты, сообщается в официальном сообществе парка в Facebook.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники зоопарка «Живой уголок» вывели животных гулять на поводках. При этом звери испытывали стресс – пугались большого количества людей, а также взрывов пиротехники.

«От лица администрации парка сообщаем, что «Живой уголок» существует с 2016 года. С момента открытия его посетили десятки тысяч человек. С 9 января мы приостановили его работу до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сотрудниками парка и организацией «Зооград» проводится проверка персонала на соответствие квалификации», – говорится в сообщении.

О результатах проверки сообщат «в ближайшие дни».