РИАМО - 9 янв. За прошедший год центры услуг для бизнеса в Москве провели 913 консультаций предпринимателей, что в 7,6 раза больше по сравнению с 2018 годом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В прошлом году штабу по защите бизнеса удалось решить девять системных проблем. Например, обеспечить прозрачность ведения предпринимательской деятельности в столичных парках, утвердить новые правила размещения временных конструкций в период проведения ремонтных работ и уточнить механизм демонтажа информационных конструкций-вывесок», – говорится в сообщении.

Также за год предприниматели 510 раз обратились на горячую линию. Свои вопросы бизнесмены задавали на мероприятиях и в письменном виде.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин подчеркнул, что ведомство постоянно находится на связи с городским бизнес-сообществом, что позволяет выявлять системные вопросы и принимать решения, направленные на улучшение инвестиционного климата в столице.

Штаб по защите бизнеса в 2019 году провел 10 встреч с бизнесменами в рамках проекта «Час предпринимателя», на них пришли свыше 4 тысяч человек.