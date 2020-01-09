РИАМО - 9 янв. На севере Москвы легковой автомобиль совершил наезд на двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу, пострадавших госпитализировали, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления Госавтоинспекции.

«В 17:50 в Песчаном переулке в районе дома 4 <…> водитель, управляя легковым транспортным средством, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

Пострадавших людей доставили в медучреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшей дорожной аварии.