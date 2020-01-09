РИАМО - 9 янв. На полигоне Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) на территории Подмосковья состоялся полевой выход подразделений противовоздушной обороны, в них были задействованы свыше 300 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Занятия проводились в рамках повышения боевой и мобилизационной готовности подразделений противовоздушной обороны гвардейской танковой армии ЗВО. В отработке участвовали более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники», – говорится в сообщении.

Подразделения зенитных ракетных комплексов «Тор-2У» в рамках полевого выхода совершили марш в район развертывания для тренировки боевых расчетов, которые приводили комплексы в полную боевую готовность.

Офицеры командного пункта дивизии отработали действия по обнаружению, сопровождению и уничтожению условных целей с выполнением электронных пусков ракет.

Кантемировская танковая дивизия с 1945 года дислоцируется в подмосковном Наро-Фоминске.