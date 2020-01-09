РИАМО - 9 янв. АО «ОЭК» провело технологическое присоединение многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers в международном деловом центре «Москва-Сити», сообщается на сайте компании.

«Для обеспечения электроснабжения нового объекта специалисты компании выполнили строительство двух распределительных пунктов и проложили питающие кабельные линии общей протяженностью более 6 километров. Максимальная разрешенная мощность заявителя составляет 26 тысяч киловатт», – говорится в сообщении.

Власти города выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 79-этажного небоскреба в рамках комплекса Neva Towers в ноябре 2019 года. Также ведется строительство второй высотки в 68 этажей, ее планируется завершить в декабре этого года.

Две башни делового комплекса Neva Towers объединит четырехэтажный стилобат и четырехэтажная подземная часть. Общая площадь высоток составит 357 тысяч квадратных метров.