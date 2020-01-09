РИАМО - 9 янв. Пешехода госпитализировали после наезда автомобиля в столичном районе Коптево, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«На Большой Академической улице в районе дома 39 водитель, управляя легковым транспортным средством, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал один человек», – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства произошедшей аварии выясняются.