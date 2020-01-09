РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 янв. В новогодние праздники в скорую помощь Балашихи поступило свыше 5 тысяч вызовов от граждан, в день медики принимали по 500-550 звонков, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

«Общее количество выполненных вызовов в Балашихе за период с 31 декабря по 8 января составило порядка 5 тысяч. В эти дни количество поступивших вызовов от жителей округа доходило до 500-550 в сутки, при том, что обычно ежедневно поступает на 140-160 вызовов меньше», - сказала Муканова.

Она добавила, что в указанные дни возросло количество обращений в связи с отравлением пищей и напитками, в том числе с избыточным употреблением алкоголя, обострением хронических заболеваний пищеварительной системы, бытовым травматизмом, острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и респираторной инфекцией.

Рождественские и новогодние праздники – традиционно напряженная пора для медицинских специалистов. На скорую помощь в эти дни нагрузка возрастает почти на 40%.