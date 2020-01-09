РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 янв. С 11 по 18 января в Балашихе и Реутове пройдут отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением городских округов о проделанной в прошлом году работе, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«С 11 по 18 января года на территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» состоятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед жителями о результатах служебной деятельности за 2019 год. Всех граждан приглашают принять участие в данных мероприятиях и задать интересующие вопросы своему участковому», - говорится в сообщении.

С полным графиком проведения отчетов участковых уполномоченных полиции можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Балашиха в разделе «Анонсы».