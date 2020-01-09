РИАМО - 9 янв. В столице перекрыли для транспорта съезд с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко из-за строительства метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Перекрытие будет действовать до 31 декабря 2020 года в круглосуточном режиме. Оно связано со строительством участка Большой кольцевой линии подземки.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров. На ветке будут 31 станция и два электродепо. Новая линия поможет разгрузить существующие станции внутри Большого кольца, а также Кольцевую линию. На БКЛ уже запущена часть станций, ветку для пассажиров открывают поэтапно.