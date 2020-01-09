РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В подмосковном Подольске неизвестные напали на 10-летнего мальчика и сломали ему челюсть, ребенок находится в больнице, родители разыскивают свидетелей, сообщила «РИАМО в Подольске» мать потерпевшего.

«5 января в районе пяти часов вечера на детской площадке дома №14А на улице Юбилейная трое неизвестных подростков напали на моего 10-летнего ребенка, который играл на площадке со своим младшим братом (год разница) и друзьями. Около пяти часов вечера все начали расходиться, в этот момент трое неизвестных ребят пришли и стали оскорблять и толкать детей, призывая их драться, на что мой сын сделал им замечание и попросил не приставать. После чего получил со спины удар в лицо, от которого не удержался на ногах», - сказала собеседница.

Она отметила, что младший брат помог мальчику подняться после удара, а нападающие убежали. Из травмпункта ребенка направили в Морозовскую больницу с переломом челюсти. Ему сделали операцию.

Мама пострадавшего мальчика попросила свидетелей и всех, кто владеет информацией о случившемся, сообщить о нападавших по телефону: 8 (985) 645-00-53.

«В дежурную часть 3 отдела полиции поступило заявление от 39-летней местной жительницы, в котором она просит привлечь к ответственности мальчика, который на Октябрьском проспекте ударил ее сына 2009 года рождения, причинив ему телесные повреждения. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку», - прокомментировал представитель пресс-службы УМВД России по Подольску.