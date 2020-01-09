РИАМО - 9 янв. Московский зоопарк призвал помочь животным, которые пострадали от стихийных пожаров в Австралии, любая, даже самая малая, помощь будет важна, сообщается в группе зоосада в Facebook.

«Пока большая часть планеты приветствовала новый 2020 год, в Австралии происходило настоящие бедствие. Огонь охватил весь континент. Сотни гектаров уникальных природных экосфер превратились в пепелища. На данный момент, по оценкам специалистов, погибло более 1,2 миллиарда животных», – говорится в сообщении.

Пожары полностью или частично уничтожили естественную среду обитания коал, узконогих сумчатых мышей, буроголовых траурных какаду и ряда других уникальных животных.

В данный момент оценить ущерб для численности каждого вида нереально, но, очевидно, что он огромен: на восстановление естественных популяций уйдут десятилетия.

«Помочь остановить пожары и внести свою лепту в реабилитацию животных, ставших жертвами огня, может каждый. Любая помощь, пусть даже самая малая, важна», – отмечается в материале.

Масштабные лесные пожары в Австралии бушуют с октября прошлого года. В начале января дым от них дошел до Новой Зеландии, а на текущей неделе – до Аргентины и Чили.