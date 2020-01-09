РИАМО - 9 янв. В Подмосковье за сутки после снегопада убрали 11393 двора, вывезли 469 кубометров снега, обработали реагентами 15,34 миллиона квадратных метров территории, такие результаты стали известны благодаря работе мобильного приложения по уборке снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Мобильное приложение, с помощью которого осуществляется контроль уборки во дворах, работает в Подмосковье с 16 ноября.

«В связи с небольшим снегопадом в Московской области уже видны результаты работы мобильного приложения. Так, за 8 января 2020 года в приложении выполнено 31479 заданий. В Подмосковье за 8 января 2020 года (с 00:00 до 24:00) с целью приведения в нормативное состояние дворовых территорий было задействовано 20469 дворников и 1435 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за сутки проведена уборка элементов в 11393 дворах, убрано: 10519 проездов, 10806 тротуаров, 10154 детских игровых площадки.

Было убрано 6,11 миллиона квадратных метров снега, реагентами обработали 15,34 миллиона квадратных метров территории, вывезли 469 кубометров снега.

Суть работы мобильного приложения заключается в том, что специалист муниципального центра управления регионом объявляет снегопад в городском округе, контролирует взятие заданий в работу и готовит отчет о выполнении заданий по уборке. Исполнитель (дворник) в течение 3 часов должен взять задачу по уборке в работу и в течение 12 часов выполнить ее. Далее ему необходимо подтвердить результат, сделав фото с геопозицией, и в течение суток с момента объявления снегопада отчитаться о выполнении работы.

Вся информация поступает и анализируется в ЦУР, на основании чего формируется рейтинг территорий.