РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 янв. В связи с проведением плановых работ в нескольких деревнях городского округа Домодедово 14 января с 08:00 ожидается отключение электричества, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с проведением плановых работ по замене опор ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: деревни Лукино, Семивраги, Колычево», - говорится в сообщении.

Электричество отключат в данных деревнях с 08:00 до 16:00.

Также с 09:00 до 17:00 ожидается отключение электроэнергии в деревне Вельяминово.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 700-40-70.