РИАМО - 9 янв. На территории бывшего Воспитательного дома в центре столицы археологи обнаружили самую раннюю находку в городе – серию фрагментов лепных керамических сосудов с ямочным орнаментом, которая датируется 4-3 тысячами лет до нашей эры и может свидетельствовать о существовании стоянки рыбаков, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Археологи ведут работы на территории бывшего Воспитательного дома с ноября прошлого года. За это время было найдено более 900 артефактов XII–XX веков: косметические банки, подковы, печные изразцы, пули, наконечник стрелы, нательные кресты и другие предметы. Теперь очередь дошла и до более ранних слоев», - сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Фрагменты лепных керамических сосудов нашли в отложениях, которые образовались при неоднократных разливах реки Москвы. Пока специалисты не могут уточнить, является ли материал местным или был принесен рекой.

Архитектурный ансамбль Воспитательного дома находится в Китайгородском проезде столицы. Здание Воспитательного дома чудом не пострадало в пожаре 1812 года в городе. Он является объектом культурного наследия федерального значения.