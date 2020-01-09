РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. Неизвестный водитель врезался в припаркованные автомобили на улице Побратимов подмосковных Люберец, автолюбителя разыскивают, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель правоохранительных органов.

ДТП произошло в 6 утра на улице Побратимов, у дома 30.

«Неустановленный водитель по неустановленной причине въехал в машину Mazda CX5, которая от удара по инерции совершила столкновение с Peugeot 308, которая также по инерции столкнулась с машиной Hyundai Solaris. Водитель с места ДТП скрылся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведется розыск водителя, причастного к данной дорожной аварии.