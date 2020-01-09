РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 янв. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 10 января ожидается отключение электричества, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: микрорайон Востряково: улицы 2-я Прудовая, дома 1-19; Восточная, дома 2-22; Железнодорожная, дома 29- 51; Новая, дома 1-17; проспект 1 Мая, дома 2-46; Школьная», - говорится в сообщении.

Также отключение света ожидается в микрорайоне Белые Столбы на улице Артемьевская, в деревне Редькино, в коттеджном поселке Домодедово-Таун и в селе Никитское на улицах Городская, Звонкая, Полевая, Центральная, Прохладная, Овражная, Верхняя, Тополиная.

Электричество в вышеуказанных населенных пунктах отключат с 09:00 до 17:00. Также с 10:00 до 13:00 света не будет в деревне Щебочеево.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в материале.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 700-40-70.