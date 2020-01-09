РИАМО - 9 янв. Порядка 600 тысяч человек посетили новогодние и рождественские ярмарки в Московской области, наиболее запоминающиеся из них прошли в Солнечногорске, Химках, Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

С середины декабря 2019-го по 8 января 2020 года в регионе провели более 100 ярмарок разной тематики, а также фестивали. При этом некоторые из ярмарок продолжат свою работу вплоть до конца января.

«Наиболее запоминающиеся ярмарки и масштабные гуляния прошли в Солнечногорске, Химках, Балашихе, Серпухове, Истре, Одинцовском округе, Красногорске, Сергиево-Посадском округе. Праздничные ярмарки в Московской области посетило порядка 600 тысяч человек», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В рамках ярмарочных мероприятий прошли десятки мастер-классов, дегустации, конкурсы и викторины, гуляния, анимационные шоу, концерты, парад Дедов Морозов.

На фестивале в Щелкове установили мировой рекорд по приготовлению самой большой шаурмы – 113 метров. Для ее приготовления использовали 107 килограммов мяса, 100 килограммов овощей и около 25 литров разных соусов.

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