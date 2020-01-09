РИАМО - 9 янв. В столице в 2019 году за счет внебюджетных средств возвели девять спортивных объектов, среди которых суперсовременные арены для спорта высших достижений и комплексы, где физкультурой могут заниматься обычные жители города, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«В 2019 году так же, как и годом ранее, в Москве за счет внебюджетных источников было построено девять спортивных объектов. В первой половине года в эксплуатацию были введены спортивные арены на западе, севере и юго-востоке Москвы», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

На западе Москвы в районе Ново-Переделкино на улице Федосьино появился многофункциональный спортивный комплекс, рассчитанный на 500 человек. На улице Ивана Сусанина в районе Западное Дегунино открылся еще один спорткомплекс площадью 1,8 тысячи квадратных метров с бассейном и двумя универсальными спортзалами площадью 184 и 137 квадратных метров.

На юго-востоке города в районе Люблино введен в эксплуатацию центр экстремальных видов спорта. Тут функционирует аэродинамическая труба, серфинг-тренажер с искусственной волной и гимнастический зал. На Марьинском бульваре, дом 32, сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном и несколькими спортзалами.

Одним из главных событий года стал ввод в эксплуатацию Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», который стал самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Его возвели по индивидуальному проекту с помощью BIM-технологий. Крыша здания выполнена в виде гимнастической ленты.

Размеры 54 на 36 метров имеет главная арена Дворца гимнастики. Благодаря трибунам-трансформерам здесь можно проводить не только спортивные мероприятия, но и концерты. Здание также имеет встроенную гостиницу для спортсменов, где могут разместиться 113 человек.

На улице Василисы Кожиной на западе Москвы ввели в эксплуатацию новую волейбольную арену для спортивного клуба «Динамо». Шестиэтажный комплекс площадью 23 тысячи квадратных метров возвели в составе многофункционального комплекса Match Point. Арена соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB.

Там находятся два тренировочных поля общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и ОФП-залами, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал.