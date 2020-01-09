РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 янв. Благочинный Балашихинского церковного округа, протоиерей Димитрий Мурзюков в четверг поздравил 11 молодых мам, чьи дети появились на свет в день празднования Рождества Христова в родильном доме в микрорайоне Саввино и вручил им подарки, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В балашихинском роддоме в микрорайоне Саввино обустроили молельную комнату и установили иконостас с образами Спаса Нерукотворного, Божией Матери, святых благоверных Петра и Февронии Муромских, святого великомученика и целителя Пантелеимона. В четверг отец Димитрий освятил помещение и совершил праздничный молебен.

«Человек обращается к Творцу в различных обстоятельствах своей жизни и молитва является нитью, связывающей нас с Господом. В молельной родильного дома собраны иконы, через молитву перед которыми Господь дает свою помощь роженицам в трудные минуты их жизни. Надеюсь, что каждый человек сможет найти здесь поддержку и утешение, испросить благословение на предстоящий материнский подвиг», – сказал отец Димитрий.

Благочинный передал 11 роженицам подарки и благословил их малышей. Также для молодых мам и сотрудников роддома хор Преображенского храма из микрорайона Железнодорожный исполнил рождественские песнопения.

Всего в в роддоме на новогодних праздниках на свет появились 27 мальчиков и 26 девочек.