РИАМО – 9 янв. По данным портала We got this covered, киностудия Universal Pictures планирует переснять известный триллер режиссера Стивена Спилберга «Челюсти» 1975 года, сообщает Газета.ru.

«Фильм снимут по одноименному роману Питера Бенчли 1974 года. Действие будет происходить в курортном городе, расположенном на острове Эмити, где на отдыхающих нападает акула-людоед», – говорится в материале.

В ремейке появятся новые герои, которых не было в оригинальной картине Спилберга.

Планируется, что продюсером станет сам Спилберг, а режиссером – Андрес Мускетти, снявший хорроры «Мама» и «Оно».

Что посмотреть в кино в январе: «Вторжение» Бондарчука и новый фильм Полански>>