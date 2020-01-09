РИАМО - 9 янв. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова пожелала Московскому Губернскому театру в честь его шестилетия долгих творческих лет.

Как уточняется в Instagram-аккаунте театра, день рождения у учреждения культуры 9 января, а праздновать его будут на Старый Новый год.

«Сегодня шесть лет нашему Губернскому театру! Шесть интересных, непохожих, талантливых лет! Поздравляю весь большой и дружный коллектив, художественного руководителя Сергея Витальевича Безрукова и всех наших зрителей, и поклонников театра! Долгие творческие лета!» - написала в своем Instagram-аккаунте Харламова.

На сайте театра отмечается, что 13 января в 18:00 в театре пройдет традиционное вручение премии «Золотой Мухин» (Golden Mukhin). Вручение премии пройдет в форме капустника: в этом году он будет проходить в декорациях Дикого Запада.

Премию присуждают отличившимся сотрудникам, актерам, музыкантам, художникам и партнерам театра. Лауреатам вручают позолоченные статуэтки — уменьшенные копии памятника дворнику из спектакля «Позолоченный Мухин» по пьесе В. Жеребцова.

На церемонию этого года приглашены Дмитрий Дюжев, Антон Богданов, Андрей Ильин, Катерина Шпица, Сергей Филин, Мария Александрова, Станислав Бондаренко, Борис Галкин, Анна Снаткина, Карина Андоленко, Галина Бокашевская, Александр Тютин и другие.

Московский Губернский театр создали путем слияния Московского областного драматического театра имени А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра. Художественным руководителем Губернского театра стал народный артист РФ Сергей Безруков.

Театр доступен для маломобильных зрителей, в здании есть пандус и лифт. Также Московский Губернский театр первым в стране начал показывать спектакли с тифлокомментариями для зрителей с проблемами зрения.

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