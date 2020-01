View this post on Instagram

Сегодня 6 лет нашему Губернскому театру! Шесть интересных, непохожих, талантливых лет! Поздравляю весь большой и дружный коллектив, художественного руководителя Сергея Витальевича Безрукова @s_bezrukov и всех наших зрителей и поклонников театра! Долгие творческие лета! @teatr_mgt