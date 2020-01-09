РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 9 янв. Благотворительная донорская акция Домодедовского церковного округа пройдет в Домодедове 17 января, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«17 января в городском округе Домодедово пройдет акция «Сдай кровь – спаси жизнь!». Место сбора доноров: площадь 30-летия Победы, дом №2, МКЦ «Победа», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 9:00 до 11:00. При себе желающие сдать кровь должны иметь паспорт. Уточнить информацию можно по телефонам: 8(496)793-51-53; 8(496)793-30-13.