РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 9 янв. Участковые уполномоченные полиции подмосковного Домодедова в январе отчитаются перед населением о проделанной работе за второе полугодие 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«График отчетов участковых уполномоченных полиции ОУУПДН УМВД России по городскому округу Домодедово перед населением за 2 полугодие 2019 года: городской округ Домодедово, село Красный путь, улица Парковая дом №1, 10 января 2020 года, 15:00», – говорится в сообщении.

Также 10 января в 15:00 участковые отчитаются о проделанной работе перед жителями микрорайонов Авиационный и Востряково по адресу: микрорайон Авиационный, улица Королева, дом №7/1.

14 января в 17:00 пройдет встреча для жителей деревни Павловское в Павловском сельском доме культуры по адресу: улица Вокзальная, дом №18.

16 января в 16:00 участковые отчитаются перед жителями села Растуново в здании территориального управления по адресу: улица Заря, дом №26; в 17:00 пройдут встречи по адресам: город Домодедово, улица 1-я Коммунистическая, дом №31, строение 4 и город Домодедово, улица Лунная, дом №27А (ДСОШ №8).

17 января встречи пройдут в 15:00 в Константиновском сельском доме культуры по адресу: поселок ГПЗ Константиново, улица Гагарина, дом №1А, а в 16:00 – в микрорайоне Южный на улице Курыжова, дом №23 (здание территориального управления микрорайона).

18 января встреча состоится в 15:30 в микрорайоне Белые Столбы по адресу: 1-й Московский проезд, дом №6.

20 января участковые отчитаются о проделанной работе в 15:00 в ГДК «Дружба» по адресу: микрорайон Барыбино, улица Агрохимиков, дом №4Б, и в 16:00 по адресу: село Вельяминово, строение №1А.

Полный график также размещен на официальном сайте администрации городского округа.