РИАМО - 9 янв. В Преображенский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, согласно постановлению органов следствия, предлагается смягчить звезде сериалов наказание до судебного штрафа, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«В Преображенский суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Н.В. Бочкаревой с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», – сказал собеседник агентства.

Дата судебного заседания пока неизвестна.

Бочкареву задержали на востоке Москвы осенью 2019 года. Она спрятала в нижнем белье наркотическое вещество – кокаин, в чем призналась полицейским. В ее отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Звезду сериала «Счастливы вместе» отпустили под подписку о невыезде.

Мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования.

Видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками>>