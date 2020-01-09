РИАМО - 9 янв. Во втором квартале 2020 года завершат строительство корпуса 5 в ЖК «Эко Видное 2.0», который расположен в деревне Ермолино Ленинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж железобетонных конструкций девятого-десятого этажей», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

ООО «Купелинка Девелопмент» выступило в качестве застройщика объекта.

Площадь 18-этажного жилого дома составит 42 тысячи квадратных метров. Корпус №5 рассчитан на 702 квартиры. Площадь жилых помещений составит 32 тысячи квадратных метров, а площадь помещений общественного назначения – порядка 2 тысяч квадратных метров.

«В ходе проверки были выявлены замечания в части содержания строительной площадки. Генподрядчик оперативно, до завершения проверки, устранил все замечания. Строительство объекта ведется в соответствии с графиком», – добавил Гарибян.

Во втором квартале 2020 года планируют завершить строительство дома.

В мобильном сервисе «Подмосковные стройки», который запущен ведомством на платформе «Добродел», можно следить за ходом строительства ЖК «Эко Видное 2.0».