РИАМО - 9 янв. Средней общеобразовательной школе на 792 места в микрорайоне Железнодорожный Балашихи выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступило ООО «Аврора». Здание возвели по адресу: улица Андрея Белого, дом 6А.

«В школе смогут обучаться 33 класса, на данный момент учреждение находится на этапе передачи администрации муниципального образования. Объект расположен на территории ЖК «Центр-2», там уже функционируют одна школа и два детских сада», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Всем необходимым укомплектовали четырехэтажную школу, площадь которой составляет около 18 тысяч квадратных метров. Там расположены два спортзала, столовая, актовый зал более чем на 500 мест, классы для занятий и игровые комнаты.

По плану учреждение откроется во втором квартале 2020 года.