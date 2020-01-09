РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В Подольске за новогодние праздники выявили незаконные навалы строительного мусора объемом около 80 кубических метров, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В микрорайоне Дубровицкий Подольска с 30 декабря по 7 января проводился мониторинг территории на выявление фактов незаконного выброса мусора.

«Он показал, что количество несанкционированных выбросов мусора на территориях, непредназначенных для этих целей, не уменьшилось. Даже праздники не останавливают загрязняющих лесоохранные зоны. В ходе рейдов было выявлено 4 навала строительного мусора в районе поселка санатория «Родина» и заказнике «Дубровицкий лес» приблизительным объемом около 80 кубических метров», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что работы по вывозу отходов будут организованы по регламенту и срокам, установленным постановлением правительства РФ.