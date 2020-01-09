РИАМО - 9 янв. Фестиваль «Путешествие в Рождество» в столице посетили уже более 21 миллиона человек, фестиваль продлили до конца января по просьбам горожан, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Изначально площадки фестиваля должны были работать по 12 января.

«В новогодние каникулы зима не порадовала москвичей снегом. Тем не менее на улицах и площадях, в парках и скверах столицы царила по-настоящему праздничная и душевная атмосфера, которую создало, прежде всего, «Путешествие в Рождество». Его участниками стали уже свыше 21 миллиона москвичей и туристов», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения площадки фестиваля в Гольянове.

Мэр уточнил, что у фестиваля появляются новые площадки и в этом сезоне одну из них организовали в Гольянове.

По просьбам москвичей Собянин принял решение продлить «Путешествие в Рождество» до 31 января.

На площадке фестиваля у Гольяновского пруда проходят концерты и мастер-классы. Кроме того, там работает каток, где показывают ледовые балеты в постановке Петра Чернышева — «Чиполлино», «Царевна-Лягушка», «Щелкунчик», «Золушка».

Площадка в сквере у Гольяновского пруда, по сути, является круглогодичной ярмаркой. Некапитальный ярмарочный павильон в стиле «Крым» рассчитан на 30 торговых мест. При необходимости павильон разбирается, чтобы освободить площадку для других городских проектов. На ярмарке можно купить продукцию из 10 регионов, она работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 20:00. Ярмарку в среднем посещают около 3 тысяч человек ежедневно.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся 13 декабря и проходит на 81 площадке в разных районах столицы. В рамках фестиваля в центре города была организована масштабная новогодняя программа, которая продлилась с 31 декабря по 5 января. Центральные площадки фестиваля в эти дни посетили 6 миллионов человек.