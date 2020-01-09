РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Перебои с уличным освещением в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска устранят до 10 января, ремонтом занимается новая подрядная организация, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Львовский Александра Литвин.

Сотрудники территориального отдела подали заявки на устранение неисправностей в уличном освещении 28 декабря 2019 года. Но у обслуживающей организации ООО «Стигал» муниципальный контракт завершался 31 декабря 2019 года, и она заявки проигнорировала. С 1 января 2020 года заявки на устранение неисправностей на сетях уличного освещения переданы к исполнению новой организации МБУ «ПКБ». Компания восстановила уличное освещение на улице Железнодорожная во дворе домов №№1 и 2. В ходе работ с 5 по 7 января специалисты выявили обрыв на электрических сетях, питающих уличное освещения на улицах Советская и Красная.

«9 января новая подрядная организация продолжила работы по определению мест повреждения электрических сетей для исключения возникновения короткого замыкания на электрических элементах внутри высотных опор при подаче электропитания на сети уличного освещения. Необходимые материалы для восстановления сетей уличного освещения приобретены в полном объеме. С учетом выполнения всего объема работ, восстановление уличного освещение планируем до 10 января. В данное время все заявки приняты подрядной организацией к исполнению», – сказал Литвин.

По его словам, сотрудники теротдела микрорайона Львовский ежедневно проводят мониторинг территории. Особое внимание в праздничные дни уделялось вывозу ТКО и КГМ, рабочему состоянию уличного освещения и содержанию автомобильных дорог и тротуаров. По всем выявленным нарушениям направлялись заявки в диспетчерские службы подрядных организаций.

«В праздничные дни мы определили основные места с обесточенными светильниками. Из 31 дворовой территории в границах микрорайона отсутствовало уличное освещение на 4 дворовых территориях (улица Железнодорожная, Строителей и в 2 дворах на улице Красная. Также было неисправно освещение на части автомобильных дорог на улице Железнодорожная (от улицы Садовая до Львовского рынка; на улице Советская от дома №25 на улице Строителей до улицы Горького); улице Красная (от дома №2 на улице Красная до улицы Горького)», – уточнил Литвин.